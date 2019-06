Österreich: Vogelbestände im Agrarland drastisch zurückgegangen

Als praktikable Einschätzung des Zustandes der heimischen entwickelte BirdLife Österreich eigens die „Liste der für den Vogelschutz prioritären Arten“. Hier werden auch Arten berücksichtig, deren Bestände in alarmierendem Maß abgenommen haben, jedoch noch so häufig sind, dass sie es bestenfalls in die Vorwarnstufe der Roten Liste schaffen würden. Nach dieser „Ampelliste“ sind in Österreich 28 Brutvogelarten (13,2 %) als Rot eingestuft, sie genießen dabei höchste Priorität für den Vogelschutz, für sie ist der Handlungsbedarf unmittelbar und dringend, 76 heimische Brutvogelarten (35,8 %) als Gelb.

Bio-Landwirtschaft könnte Tiere retten

Um den drastischen Rückgang an Vogel-, aber auch Insekten- und Amphibienbeständen zu verhindern, müsse einerseits das Verständnis der Landwirte für Biodiversitätsschutz geschärft werden und andererseits Fördermittel verstärkt an ökologisch verträgliche Bewirtschaftungsformen ausgeschüttet werden, meint Wichmann. Eine biologische Landwirtschaft habe aber nicht nur Vorteile für die heimischen Tierbestände, sondern auch für das Klima, zeigt Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens, auf: "Biobetriebe erzeugen im Durchschnitt 25 Prozent weniger an Treibhausgasen. In Österreich werden dadurch bereits jetzt pro Jahr etwa 180.000 Tonnen an CO2 eingespart."

Konsumenten in der Pflicht