Nach 24.000 Jahren: Rädertierchen wieder zum Leben erweckt

Es ist ein mikroskopisch kleines Tier, das russiche Wissenschafter jetzt nach 24.000 Jahren im Permafrost wieder zum Leben erweckt haben: das Rädertierchen. Sie entdeckten es in einer Probe aus dem sibirischen Alaseja-Fluss. Das Alter grenzten sie mit Hilfe von Radiokarbondatierung auf 23.960 bis 24.485 Jahre ein.

Einmal aufgetaut, waren die Wesen sogar in der Lage, sich per Jungfernzeugung, also ohne Partner, fortzupflanzen, wie die Forscher am Montag in der Fachzeitschrift Current Biology berichteten.Zuvor hatten die Wissenschafter bereits einzellige Mikroben entdeckt, die zu ähnlichen Leistungen fähig waren. Es wurden auch bereits 30.000 Jahre alte Fadenwürmer, Moose und einige Pflanzen nach vielen tausend Jahren im Eis regeneriert.