Multiple Sklerose: "Den normalen Alltag erhalten"

Siegrid Fuchs

Wir diagnostizieren die Erkrankung heute vielfach früher. Es gibt mehr Therapien, um das Fortschreiten deutlich zu verlangsamen und teilweise vielleicht sogar zur Gänze zu stoppen. Wir haben Patienten, die wir als „frei von Krankheitsaktivität“ bezeichnen: Sie haben keine Schübe, keine Anzeichen einer Verschlechterung und in den Aufnahmen der Magnetresonanztomografie auch keine sichtbare Entzündungszeichen im Gehirn.

Wie häufig ist das?

Mittlerweile haben bereits an die 50 bis 60 Prozent der Patienten einen guten und stabilen Krankheitsverlauf. Das Bild von früher, wo MS mit schwerer Behinderung und Pflegebedürftigkeit gleichgesetzt wurde, stimmt heute nicht mehr. Ziel unserer Bemühungen ist es, die Lebensqualität und den normalen Alltag zu erhalten, dass die Menschen ihr privates und berufliches Leben so führen können, wie wenn sie die Krankheit nicht hätten. Das gelingt immer besser.

Wodurch wird MS ausgelöst?

Das weiß man bis heute nicht. MS ist keine Erbkrankheit, aber es gibt genetische Faktoren, die das Erkrankungsrisiko erhöhen. Hinzu kommen Umweltfaktoren. Einige Studien lassen einen Zusammenhang mit bestimmten Infektionen im Jugendalter – Herpesviren im Allgemeinen und davon das Epstein-Barr-Virus im Besonderen – als sehr wahrscheinlich erscheinen. Besonders dann, wenn es durch eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus zum Auftreten des Pfeifferschen Drüsenfiebers gekommen ist. Da MS in nördlichen Ländern häufiger ist als in südlichen, wird auch ein Einfluss des Sonnenlichts und eines Vitamin-D-Mangels diskutiert. Verlässliche Belege gibt es aber nicht. Ähnliches gilt auch fürs Rauchen: Es wird vermutet, dass es den Krankheitsverlauf verschlechtern kann.

Nimmt die Häufigkeit zu?

Ja. Zum Teil hat das sicher mit der verbesserten Diagnostik zu tun. Ich habe aber den Eindruck, dass unabhängig von den besseren Diagnosemöglichkeiten seit einigen Jahren die Zahlen steigen. Über die Gründe können wir nur Mutmaßungen anstellen. Eine ist, dass durch gestiegene Hygienestandards das Immunsystem unterbeschäftigt ist und sich – mangels zu bekämpfender Bakterien und Viren – gegen körpereigene Strukturen wendet. Erwiesen ist das nicht.

Sind neue Therapien in Sicht?

Wir warten auf mehrere neue Wirkstoffe, für deren Zulassung sich der Arzneimittelausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA bereits ausgesprochen hat. Ich hoffe, dass es bald tatsächlich zur Zulassung kommt. Zwei Substanzen (DMF – Dimethlfumarat und Teriflunomid) müssen – im Gegensatz zu den meisten anderen MS-Medikamenten – nicht injiziert werden. In den Zulassungsstudien konnte sie die Zahl der Schübe deutlich reduzieren. Auch eine Infusionsbehandlung mit einem hochwirksamen Antikörper (Alemtuzumab) hat eine positive Stellungnahme des EMA-Ausschusses erhalten.

Wie wirken diese Präparate?

Sie greifen direkt in den Prozess der Krankheitsentstehung ein: Sie hemmen Teile des Immunsystems und verhindern dessen überschießende Reaktion gegen eigenes Gewebe. Die Angriffe von Abwehrzellen gegen das körpereigene Myelin werden abgeschwächt bzw. gestoppt. Zwei solcher gezielt wirkenden Medikamente stehen uns bereits zur Verfügung.

Was werden diese neuen Medikamente in der Praxis ändern?

Auf alle bisherigen Präparate spricht jeweils nur ein Teil der Patienten in dem Maß an, wie wir es uns wünschen würden. Deshalb bedeutet jedes neue Präparat eine Hoffnung für jene Patienten, bei denen alles bisher Verfügbare nicht ausreichend wirkt.

Gibt es nicht auch zum Teil starke Nebenwirkungen?

Alles, was hoch wirksam ist, kann auch Nebenwirkungen haben: Bei einem der derzeit verwendeten Präparate (Natalizumab) kann es in seltenen Fällen zu einer schweren Gehirnentzündung kommen. Deshalb ist es wichtig, dass die Patienten in MS-Zentren intensiv betreut werden und der Therapieverlauf gut kontrolliert wird. Das Risiko kann deutlich reduziert werden, wenn schon bei der Auswahl der Patienten für bestimmte Therapien auf Faktoren, die die Gefahr von Nebenwirkungen erhöhen könnten, geachtet wird. Ich habe an unserer Ambulanz noch nie einen Patienten mit so einer Gehirnentzündung gesehen. Es gibt ein Risiko, aber der Nutzen der Therapien ist um vieles größer.