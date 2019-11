Mütter bestimmen Paarungsverhalten der Söhne - bei Spinnmilben

Spinnmilben-Frauen ändern nicht nur ihr eigenes Paarungsverhalten, wenn sie von fremden Milben umgeben sind, sondern auch das ihrer Söhne, fand der Wiener Verhaltensforscher Peter Schausberger heraus. Die männlichen Nachkommen bewachen dann ihre Weibchen extrem eifrig, damit sie nicht von den auswärtigen Artgenossen befruchtet werden, berichtet er im Fachjournal "Royal Socienty Open Science".

Schausberger, der am Department für Verhaltensbiologie der Universität Wien forscht, setzte mit Kollegen weibliche "Gemeine Spinnmilben" (Tetranychus urticae) auf Pflanzen, und dazu Spinnmilben der selben oder einer fremden Population. "Die Mütter einer Population haben ihre eigene Reproduktion völlig in die Höhe gefahren, wenn sie wahrgenommen haben, dass Individuen einer anderen Population vorhanden waren, und viel mehr Eier gelegt, als wenn sie nur von Männchen ihrer eigenen Population umgeben waren", erklärte er. In Anwesenheit der fremden Paarungspartner produzierten sie dementsprechend auch mehr Nachkommen.