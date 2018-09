Mit diesen Smartphone-Apps macht Lernen Spaß

Sprachen

Für Spracheninteressierte: Pons Vokabeltrainer

Wer umständliches Vokabellernen mit Karteikarten satt hat und auch unterwegs nicht aufs Sprachenlernen verzichten will, sollte sich den Vokabeltrainer herunterladen. In verschiedenen Übungen wie Kombinator, Buchstabensalat oder Textmarker werden neue Fremdwörter gelernt, wiederholt und angewendet. Wer will, kann nach jeder Aufgabe zum Vokabeltest antreten – stressfrei und ohne Benotung. Die App bietet zahlreiche Sprachen an, darunter Englisch, Französisch, Spanisch und Latein.

Alter: ab 10 Jahre

Kosten: gratis, verfügbar für iOS, Android und PC