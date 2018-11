"Meilenstein": Neue Definition für das Kilogramm beschlossen

Einige Hundert Wissenschafter, Ingenieure und Techniker rund um den Globus arbeiteten an der Neuerung, um wesentliche Mängel in der Welt des Messens zu beheben. So unterschieden sich etwa das Ur-Kilogramm und seine Kopien zum Teil in ihrer Masse um ein halbes Mikrogramm (Millionstel Gramm) pro Jahr.

Die Änderungen treten am 20. Mai 2019, dem Weltmetrologietag, in Kraft.