Wackelt heuer die mündliche Matura?

Nur mündlich präsentieren

Nicht nur kleine Maßnahmen, sondern eine ganz neue Matura fordert jetzt eine Gruppe von Universitätslehrenden – und will eigentlich das Gegenteil von dem, was Schülervertreter wollen. Maria Kletecka-Pulker ist Sprecherin der Initiative „Matura Futura“ – die Namensähnlichkeit mit der Petition ist Zufall. Sie registriert, wie viele junge Menschen derzeit leiden: „Ihnen wird ja alles Positive gerade genommen, was Schule auch ausmacht: wie Sprachreisen oder Maturaball. Jetzt lernen sie für die Schule, aber nicht für das Leben. Dabei wäre soziales Lernen so wichtig. Sie sollten sich als jemand erleben, der seine Stärken ausleben kann.“

Das geschehe nicht, wenn man dieselbe Prüfung für alle mache. Die Prüfungsinhalte seien ja bereits in der Schule abgeprüft worden. „Wer die Tests nicht bestanden hat, darf nicht zur Matura antreten“, argumentiert Kletecka-Pulker. Ihr Vorschlag:: „Die vorwissenschaftliche Arbeit sollte bleiben, ebenso mündliche Prüfungen in zwei Fächern der Wahl. Zu zeigen, was man kann, gibt Selbstsicherheit. Die ist unabdingbar für das spätere Studium.“