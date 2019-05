Mathe-Matura: So arg war die Aufregung im Vorfeld noch nie

Geschafft. Für die meisten Maturantinnen und Maturanten war die Mathematik-Prüfung, die am gestrigen Mittwoch auf dem Plan stand, wohl die größte Hürde. Nicht nur Schüler – auch Lehrer und Eltern zitterten mit. Und selbst im Bildungsministerium ist eine gewisse Aufregung zu spüren.

Nicht ohne Grund: In den vergangenen Jahren waren bis zu einem Viertel im ersten Anlauf negativ. Deshalb hat man reagiert und versucht, die Aufgaben heuer "fairer" zu machen (siehe unten). Ob das gelungen ist, fragen sich offenbar auch im Ministerium viele, weshalb sie bereits in einer Woche Ergebnisse sehen wollen. Schon am kommenden Montag müssen die Lehrer detaillierte Berichte abliefern, welcher Schüler, welche Aufgabe wie gut geschafft hat. Einige Tage früher als üblich, sonst müssen Lehrer die Beurteilungen erst bei der Notenkonferenz liefern – in vielen Schulen findet die am 20. Mai statt.

Fragt man Schüler, ob die Reformen gegriffen haben, so kann man im Bildungsministerium aufatmen: "Die Aufgaben waren heuer anspruchsvoll, aber schaffbar", lautet der Tenor vieler Maturanten auf KURIER-Nachfrage. Wer sehen will, ob er die AHS-Aufgaben geschafft hätte, kann hier nachlesen. Prüfungen für die BHS finden Sie auf dieser Seite.