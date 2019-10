Landflucht: Dachs, Fuchs und Reh zieht es in in die Metropolen

Und was, wenn der Städter einem Reh, einem Fuchs oder einem Biber begegnet? "Bitte lasst die Tiere in Ruhe." Das sagt der Förster immer und immer wieder. Wenn ein Tier verletzt oder eingeschlossen ist, sollte man allerdings die Hotline anrufen. Wie bei der Geschichte mit dem Dachs. "Da sollte keiner den Helden spielen und ihn befreien. Fühlt er sich nämlich bedroht, springt er Menschen an." Dachse können mit ihren kräftigen Raubtierzähnen nicht nur zubeißen, sondern Menschen auch umwerfen – wiegen sie doch meist gute 20 Kilogramm.

Füchse betteln

Wer die Tiere in Ruhe lässt, für den werden sie aber kaum zur Gefahr. Auch der Fuchs nicht – mit einer Ausnahme: "Wer ihn ständig füttert, weil er zum Beispiel das Katzenfutter auf der Terrasse stehen lässt, gewöhnt ihn an das Fressen. Sobald kein Mahl mehr für ihn bereitet ist, kommt der Fuchs zum Betteln", sagt Januskovecz. Und das ist dann kein freundliches Bitten – da kann das Tier schon einmal ziemlich wild werden. Junge Füchse finden in Gärten häufig " Spielzeug", wie etwa Gummi-Gartenschuhe.