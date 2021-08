KURIER-Leser erinnern sich an besondere Momente in ihrem Urlaub

Frau Kutzenberger erinnert sich gerne: „Mein Sohn Stefan hat als Student in Südamerika Studienreisen geleitet. An meinem 50. Geburtstag war er in Ecuador und wollte mir eine Geburtstagsfreude machen. Er hat in einer Galerie eine Tukanstatue aus Balsaholz entdeckt. Der Tukan ist in Südamerika mein Sternzeichen, und so dachte er, dies sei ein schönes Geburstagsgeschenk für seine Mutter. Er hat die Statue mit Luftfracht nach Österreich geschickt, sodass sie rechtzeitig zu meinem Geburtstag da war. Für die Luftfracht hat er sein gesamtes Einkommen aus dieser Reise verbraucht. Seither hat dieser Tukan einen Ehrenplatz in unserem Wohnzimmer.“