Andenken: Das Fernweh lässt grüßen

In drei Glasvitrinen am Museumseingang hat sie 81 Schaustücke der hauseigenen Sammlung einem klaren Plan folgend angeordnet. Gezeigt wird die Kulturgeschichte des Mitbringsels. In jeder Vitrine ist ein zeitlich wie thematisch eigener Abschnitt abgebildet, was auch für unbedarfte Besucher nachvollziehbar ist.

Der erste Schaukasten zeigt die Andenken von den frühen Pilgern: zum Beispiel Abzeichen, Kreuze oder Medaillen für all jene, die ihr Pilgerziel im spanischen Santiago de Compostela, in Mariazell oder auch in Sankt Corona am Wechsel erreicht haben.

„Die Mitbringsel“, erklärt Nora Witzmann, „sind Teil unserer touristischen Kultur. Sie sind ein Beweis dafür, dass man wirklich dort war.“ Damals wie heute bringt man sie aber auch nach Hause mit, um seine Nächsten zu beschenken – nicht zuletzt jene, die im Moment nicht verreisen können.

In der zweiten Vitrine sind künstlerisch gestaltete Trink- und Badebecher aus tschechischen, polnischen und österreichischen Kurorten ausgestellt, darunter schnörkelige Stücke aus Karlsbad, Marienbad oder Baden bei Wien. Während einer Kur wurden sie zum Wassertrinken verwendet, nach der Heimkehr befeuerten sie Erinnerungen.