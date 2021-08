Souvenirs aus erster Hand - von der KURIER-Leserschaft

Ein weiteres Kapitel in dieser kleinen Zeitgeschichte des Urlaubens schlägt Ingrid Kerstner auf. Ihr Foto zeigt zwei Mitbringsel von einem frühen Urlaub in Down Under, dazu schreibt sie: „Wir waren im Jahr 1997 das erste Mal in Australien. Didgeridoos waren bei uns noch nicht so bekannt, aber wir waren von diesem Instrument so begeistert, dass wir es unbedingt kaufen mussten – und noch einen Bumerang dazu.“ Mit Happy End: „Mitnehmen war schwierig, aber nach sechs Wochen kam das Didgi unversehrt bei uns mit der Post an.“