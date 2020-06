Adeles Abenteuer in Haiti

Doch vor zwei Jahren erfüllte sich die pensionierte Volksschullehrerin einen Traum, den sie schon mit Anfang 20 hatte. Sie meldete sich beim Freiwilligendienst "Voluntaris" , nahm sich eine Auszeit von ihrer Familie und flog nachHaiti, um dort neun Monate zu unterrichten und in sozialen Projekten mitzuarbeiten. Und das alles in einem unbekannten Land, mit einer unbekannten Sprache. "Als Junglehrerin kam mir das Leben dazwischen, nun habe ich es in der Pension gewagt."

Ihr erster Eindruck, nach der Ankunft in Port-au-Prince, war niederschmetternd. "Die Zerstörung durch das Erdbeben war enorm. Für mich war das eine Ruinenstadt auf einer Müllhalde." Vom Alltag der Menschen bekam sie anfangs wenig mit. An ihrem ersten Einsatzort unterrichtete sie in einem Kloster. "Man hat mich nicht gerne vor die Tore gelassen, weil alles so gefährlich war." Bald wurden ihr die Mauern des Klosters zu eng, ihr Abenteuergeist immer größer. Sie wollte etwas vom Leben der Menschen mitbekommen und ihre Kultur kennenlernen. Adele Körner wechselte ihre Bleibe und begann im Elendsviertel Cité Soleil zu arbeiten.

Um dem Leben und dem Alltag der Menschen noch näher zu sein, fuhr sie mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln "TapTap", den bunten Bussen und Pick-Ups, und lernte Kreol. Fast 90 Prozent der Bevölkerung sprechen die Sprache, die sich aus französischen Wörtern und verschiedenen westafrikanischen Sprachen zusammensetzt. "Es ist schwierig zu lernen. Ich musste mir die Wörter laut vorlesen, um zu erkennen, was sie auf Französisch bedeuten könnten."

Adele Körner lernte sehr viele "liebe, herzliche Menschen" kennen. Dazu muss man offen sein und sich trauen, emotionale Bindungen zuzulassen. Vor allem als Lehrer reicht es nicht zu sagen, ich mag Kinder – du musst Menschen mögen, auch die Eltern der Schüler."