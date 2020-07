Kritik an Studie, die vor Schweinegrippe-Pandemie warnt

Die Regierung in Peking hat die Aussagekraft einer aus China stammenden Studie über ein neues Schweinegrippe-Virus mit Pandemie-Potenzial angezweifelt. "Experten sind zu dem Schluss gekommen, dass der Umfang der Proben in dem Bericht klein und nicht repräsentativ ist", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Mittwoch bei seiner regelmäßigen Presseunterrichtung in Peking.

Die zuständigen Behörden und Experten behielten den neuen Erreger G4 aber weiter im Blick und verschickten Warnungen, sagte Zhao. Am Dienstag hatte er auf G4 angesprochen versichert, China habe diese Entwicklung aufmerksam beobachtet und werde alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Vom Schwein auf Mensch übertragen

Forscher mehrerer chinesischer Universitäten und des chinesischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und -prävention hatten am Montag in der US-Fachzeitschrift PNAS vor einem neuen Schweinegrippe-Erreger mit Pandemie-Potenzial gewarnt. Der vom H1N1-Virus abstammende Erreger G4 habe "alle wesentlichen Eigenschaften, um Menschen infizieren zu können". H1N1 hatte 2009 eine Pandemie mit weltweit rund 18.500 Toten ausgelöst.