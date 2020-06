Kompetente Schmerztherapie statt Sterbehilfe

Die im Jänner 2014 bekannt gewordenen Kürzungen beim 24-Stunden-Akut-Schmerzdienst im Wiener AKH wurden beim derzeit in Wien stattfindenden 18. Internationalen Schmerzsymposium erneut diskutiert. Kress betont: Durch den Wegfall des seit 20 Jahren bestehenden Akutschmerz-Dienstrades könne es sein, dass Patienten lange Zeit nicht schmerzbehandelt werden.

"Ich konnte es nicht glauben, als ich von diesen Einsparungen gehört habe", kommentierte etwa Prof. Rolf-Detlef Treede die Entscheidung am AKH. Er ist Schmerzmediziner an der Universität Heidelberg und Kress' bereits gewählter Nachfolger als Präsident der Internationalen Schmerzgesellschaft. International sei es "vollkommen gegen den Trend", diese Angebote einzuschränken. Denn die Entwicklung gehe stark zu einer Ausweitung der Kapazitäten einer speziellen Schmerztherapie in Kliniken. "Ich hoffe, dass sich in Österreich die Vernunft durchsetzt."

Zudem belegen mehrere aktuelle Untersuchungen, dass spezialisierte, rund um die Uhr in Kliniken verfügbare Akutschmerzdienste Vorteile für Patienten sowie Erfolge in der Therapie bringen. Treede nennt Health Technology Asessment-Studie (HTA), mit denen Prozesse und Technologien in der Medizin überprüft werden. "Eine aktuelle HRA-Studie hat belegt, dass gut organisierte Akutschmerztherapie auf postoperativen und konservativen Stationen nicht nur wirksam, sondern auch kosteneffektiv ist - nicht zuletzt aufgrund einer Verkürzung der Liegezeiten." Viele der zunehmend etablierten, modernsten Operationsmethoden wie etwa die "Fast-Track-Chirurgie" wären ohne entsprechende Schmerztherapie gar nicht praktikabel. Bei diesen Methoden werden die Patienten operiert und sofort wieder mobilisiert.