Sparkurs im AKH trifft Schmerzpatienten hart

Am Limit Per Resolution forderten die Ärzte am Dienstag die sofortige Rücknahme der Dienstrad-Kürzungen. Betriebsrat Thomas Perkmann: „Wir sind an eine Grenze angestoßen. Die Belastung für die Ärzte hat ein untragbares Ausmaß erreicht.“ Das Rektorat bleibt unbeeindruckt: „An der Anzahl der reduzierten Journaldienste wird festgehalten.“ Somit sind weitere Ärzteproteste programmiert.