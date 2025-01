Klimaökonomin Sigrid Stagl ist "Wissenschafterin des Jahres 2024"

Auch in Zeiten, in denen eine Budgetkonsolidierung im Zentrum stehe, müsse das nachhaltige Wirtschaften, "ein Zukunftsthema" wie auch die Bildung, mitgedacht werden. "Es gibt aber 'low hanging fruits'", so die Ökonomin: "Es gibt sehr wohl Möglichkeiten, wie man Klima- und Umweltpolitik betreiben kann, die nicht so teuer ist wie die Klima- und Umweltpolitik, wie wir sie in den letzten Jahren betrieben haben."

Promovierte als erste Person in "Ökologischer Ökonomie"

Die Forscherin, die aus dem Waldviertel (NÖ) stammt und die als erste Person weltweit in "Ökologischer Ökonomie" in den späten 1990er-Jahren in den USA promovierte, engagiert sich für ihr Anliegen auch im Rahmen der "Scientists for Future"-Bewegung wie auch als Vertreterin in verschiedenen Gremien, etwa als Mitglied des Generalrates der Österreichischen Nationalbank. Die nun erfolgte Auszeichnung zur "Wissenschafterin des Jahres sei ihr "sehr wichtig": Der im Jahr 1999 mit dem Preis ausgezeichnete Wirtschaftswissenschafter und spätere WU-Rektor Christoph Badelt habe "in der Volkswirtschaftslehre die soziale Dimension in den Vordergrund gerückt", sie versuche, zusätzlich die Umweltdimensionen in den Vordergrund zu rücken. "So gesehen kann man von der Fortsetzung einer Tradition sprechen", so Stagl. Ökonomie brauche den gesellschaftlichen und natürlichen Kontext, "um gesellschaftlich relevante Empfehlungen gut abgeben zu können".

Eine andere Baustelle birgt für Stagl das "Gender-Thema" in den in der Öffentlichkeit wohl bisweilen als eher konservativ geltenden Wirtschaftswissenschaften: "Es ist in der Volkswirtschaft ähnlich wie in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, Anm.), dass Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Nur: In der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist das noch nicht so angekommen." Und: "Da haben wir noch etwas nachzuholen", so die Wissenschafterin, die für sich aber aus der Situation, als Frau allein auf weiter Flur tätig zu sein - so etwa damals an der University of Sussex (Großbritannien) im Bereich der Energieökonomie - "nie einen Nachteil gesehen" hat. In der Ökologischen Ökonomie an der WU Wien gelinge es mittlerweile recht gut, "Frauen zu attrahieren".

Wirtschaftsstudium bei Umweltinteresse

"Mir ist es ein Anliegen, immer zu kommunizieren: Die Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft" und sei von der Umwelt abhängig. Wenn jungen Menschen Umweltthemen wichtig sind, biete sich ein Wirtschaftsstudium an. Es sei essenziell, gerade die wirtschaftlichen Hebel umzustellen, "um die Umwelt- und Klimakrise zu bewältigen": Das sei eine Message, die sie versuche, bei jungen Menschen bei jeder Gelegenheit - etwa bei Schulbesuchen - anzubringen. Sie wolle "hier ein bisschen ein Pflänzchen säen".

In den vergangenen Jahren haben die Glaziologin Andrea Fischer (2023), der Ökologe Franz Essl (2022), der Komplexitätsforscher Peter Klimek (2021), die Virologin Elisabeth Puchhammer (2020) und die Historikerin Barbara Stelzl-Marx (2019) die Auszeichnung erhalten.