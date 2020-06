Kinderhospiz: Der permanente Ausnahmezustand

Das Kinderhospiz Netz konnte im Jahr 2010 insgesamt 15 Familien betreuen und begleiten. Der Verein leistete dabei 1090 Betreuungsstunden. "Doch in Österreich und in Wien herrscht noch Aufholbedarf im Umgang mit sehr kranken Kindern", sagt Sabine Reisinger. "In Wien gibt es kein einziges Palliativbett für Kinder. Auch ein öffentliches, stationäres Kinderhospiz – wie sie es in anderen Ländern gibt – fehlt in Österreich."

Wien vertröstet

Otto Rafets­eder von der Wiener Gesundheitsplanung weiß um die Sensibilität des Themas. "Die Stadt fördert mobile Schwestern, die die Familien begleiten", sagt er. Doch warum gibt es in Wien kein Hospiz wie in anderen Großstädten durchaus üblich? "Das Problem ist", sagt der Experte, "wir kennen derzeit alle miteinander den Bedarf noch nicht. Der wird in Absprache mit dem Ministerium aber gerade erhoben." Wann ein Ergebnis vorliegt, ist aber noch offen. Doch auch in der Stadt Wien weiß man, dass allein im St. Anna Kinderspital pro Jahr knapp 30 Kinder an Krebs sterben, weil sie nicht mehr rechtzeitig behandelt werden können. "Ich nehme aber an, dass einige dieser Familien auch vom Verein Kinderhospiz Netz betreut werden", sagt Rafetseder.

Der Verein bekam im Vorjahr eine einmalige Unterstützung von Gesundheitsminister Alois Stöger. Aus dem Rathaus ist zu vernehmen, dass der Verein gegenwärtig nicht mit einer Förderung rechnen kann.

Wenn Sie spenden wollen: BAWAG 14000, Nr. 17210 804 897