Kinderarzt verschenkt Online-Märchen

Reinhold Kerbl

, Präsident der Gesellschaft der Kinderärzte, ist von diesem Konzept überzeugt: "Mit dem Projekt wird nicht nur die Eltern-Kind-Bindung gefördert, sondern auch die sprachliche Kompetenz der Kinder." Die Geschichten sind nach Altersgruppen, nach Geschichtenarten (3600 Geschichten von Reimen über Märchen bis hin zu Sachtexten) und auch nach ihrer Dauer sortiert. "Die Eltern können sich aussuchen, ob sie eine Geschichte wählen, die zwei Minuten dauert, zehn oder länger."

Auch die Psychologin Verena Schlosser-Windauer begrüßt diese etwas ungewöhnliche Initiative. "An Schulen zeigt sich, dass die Lesekompetenz der Kinder sehr schlecht ist. Viele haben einen geringen aktiven Sprachschatz, das liegt an der mangelnden Interaktion und Übung. Grund dafür ist, dass manche Eltern die Geschichten nicht gut weitergeben können oder gar keine Zeit mehr dafür haben."

Der Buchautor und Erzähler Folke Tegetthoff verweist auf Studien, die belegen, dass Kinder 100 Minuten vor dem Fernseher sitzen, aber nur zwei Minuten pro Tag vorgelesen bekommen (siehe Interview unten). Vielen Eltern fehlt das Bewusstsein, dass Vorlesen nicht nur eine Unterhaltungsfunktion ist, sondern sich nachhaltig auf ihre Kinder auswirkt. "Es schult die Wahrnehmungskanäle. Zum einen, wenn ich mit dem Kind Wörter nachspreche, wiederhole oder mit dem Finger auf etwas zeige. Anderseits entwickeln sich so auch soziale Kompetenzen. Bei einer Geschichte, die viele Emotionen vermittelt – unangenehme und angenehme – muss ich darauf eingehen und diese mit dem Kind besprechen. Ich frage, wie es in dieser Situationen reagiert hätte. So lernen Kinder, wie sie mit Konflikten oder aber auch Freundschaften umgehen", sagt Schlosser-Windauer.

Dass Kinder auch oft aus einem iPad statt aus einem Buch vorgelesen bekommen, ist für den Kinderarzt Kerbl nicht problematisch. "Um moderne Medien kommen wir nicht mehr herum, die werden sowieso genutzt." Wichtig sei für ihn die Auseinandersetzung von Eltern mit Kindern. "Wir müssen aus dieser sozialen Sprachlosigkeit heraus, wo jeder alleine in das Gerät glotzt. Beim Vorlesen sind beide Seiten beteiligt und unterhalten sich über den Inhalt der Geschichte."