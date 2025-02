"Nein! Du nicht, Mama!": Was tun, wenn einen das eigene Kind ablehnt?

Ablehnung nicht als Abneigung deuten

Wird man als Elternteil Zielscheibe der Ablehnung, ist das erst einmal ein schwacher Trost. "Es ist verständlich, wenn Mütter und Väter frustriert auf Zurückweisung reagieren", sagt Tuttinger, appelliert aber gleichzeitig an die elterliche Besonnenheit. "Es ist wichtig, geduldig und präsent zu bleiben und sich daran zu erinnern, dass es nichts mit dem Wert als Elternteil zu tun hat."

Grütze beschreibt es ähnlich: "Das alles ist in den allermeisten Fällen ein entwicklungsadäquates Verhalten und richtet sich nie persönlich gegen jemanden, auch wenn es sich so anfühlt." Die Expertin warnt davor, die Ablehnung als Abneigung zu interpretieren. "So geraten wir leicht in eine Negativspirale: Durch die Verletzung und Schuld- oder Schamgefühle ziehen wir uns noch mehr zurück und entfernen uns ungewollt von unserem Kind, weil wir kaum mehr stärkende, sich leicht anfühlende Zeiten zusammen erleben."