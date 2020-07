Tropfstein belegt: Neandertalern wurde in Süditalien nicht zu kalt

Vielleicht war doch nicht der Klimawandel für das Aussterben der Neandertaler vor rund 42.000 Jahren verantwortlich. Zumindest für Apulien - die Region im Süden des heutigen Italien gilt als großer Lebensraum der Neantertaler - bestätigen neue wissenschaftliche Erkenntnisse diese gängige Hypothese nicht.

Zu diesem Schluss kamen Forscher vom Institut für Geologie der Universität Innsbruck in aktuellen Untersuchungen. "Dort (in Apulien, Anm.) herrschten im Übergang vom Mittel- zum Jungpaläolithikum stabile Klima- und Umweltbedingungen", erklärte Christoph Spötl. Das fanden die Forscher mit Hilfe eines etwa 70 Zentimeter langen Stalagmiten heraus, den Columbu in der Höhle Pozzo Cucu südöstlich von Bari gefunden hat.

Rund 3.000 Jahre lang lebten Neandertaler und moderne Menschen in Südeuropa zusammen, ehe erstere vor rund 42.000 Jahre verschwanden. Klimaschwankungen galten bisher als möglicher Grund dafür. Im Fachjournal Nature Ecology & Evolution schließt das Forscherteam aus Italienern und Innsbruckern das als Ursache nun aus. Ein Tropfstein belegt, dass das Klima dort vor etwa 40.000 Jahren stabil war.