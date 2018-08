Kein Kick mehr für Junge: Warum Energydrinks verboten werden

In der Werbung verliehen sie einst Flügel – in der Realität wird seit Jahren über die gesundheitlichen Risiken von Energydrinks diskutiert. Vier Jahre nachdem Litauen den Verkauf der Getränkedosen an Minderjährige 2014 untersagte, zieht jetzt Großbritannien nach: Premierministerin Theresa May kündigte das geplante Energydrink-Verbot im Rahmen des Childhood Obesity Plans an – ein Programm, dass Übergewicht bei Kindern bis 2030 halbieren will.

Vorreiter waren Diskonterketten: Bereits im März wurde von Aldi und Lidl in Großbritannien ein Verkaufsverbot der Dosengetränke an Teenager unter 16 Jahren auferlegt. Ob auch das allgemeine Verbot diese Altersgrenze haben wird, ist noch unklar – eine zweite Option wäre ein Verbot bis 18 Jahren. Damit ist Großbritannien das zweite Land, das Maßnahmen gegen den Konsum der koffeinhaltigen Getränke setzt.