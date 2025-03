Tabuthema Kinderlosigkeit: "Man denkt automatisch an eine schrullige alte Tante"

Frauen, die wie Brandner keinen Kinderwunsch haben, polarisieren – daran hat sich in den vergangenen Jahren nur wenig geändert. „Der Mythos, dass Frauen nichts Schöneres kennen, als Kinder zu haben und mit ihren Kindern zu sein, hält sich hartnäckig“, sagt die Psychologin Sandra Gerö in einem KURIER-Interview. „Die Frau wird als Hauptverantwortliche für die Erhaltung der Familie betrachtet. Bleibt sie kinderlos, wird dies als egoistisch und kaltherzig hingestellt.“

Die Debatte reichte bis in den US-Wahlkampf, wo sich Kamala Harris (keine eigenen, zwei Stiefkinder) von ihren Gegnern als „kinderlose Katzenfrau“ verunglimpfen lassen musste. Auch Theresa May wurden einst ihre Führungsqualitäten abgesprochen, weil sie keine Mutter ist.

Ein Vorwurf, den kinderlose Männer viel seltener zu hören bekommen. Brandner will sich für ihre Lebensplanung nicht mehr rechtfertigen oder als egoistisch dargestellt werden: „Kinder bekommt man ja auch aus egoistischen Gründen. Und ich zahle mein Berufsleben lang ins Sozialsystem ein.“ Ihr soeben erschienenes Buch „I’m not kidding“ (auf Deutsch: Ich scherze nicht) ist ein Appell an Politik und Gesellschaft, (junge) Frauen in ihren Entscheidungen ernst zu nehmen. „Ich glaube, dass Kinderlosigkeit ein bisschen mit Versagen assoziiert wird“, sagt die Wahl-Berlinerin. „Man denkt automatisch an eine schrullige alte Tante mit vielen Katzen und einem leichten Alkoholproblem. Wir brauchen neue Bilder von Frauen, die kinderlos glücklich sind.“