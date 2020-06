Jedes zweite Kind hatte bereits Kopfweh

Der Anstieg ist massiv. „Mitte der 1970er- Jahre gaben nur rund 14 Prozent der Kinder und Jugendlichen an, in den vergangenen sechs Monaten an Kopfschmerzen gelitten zu haben. Mittlerweile sagt das jedes zweite bis dritte Kind“, erzählt Univ.-Prof. Çiçek Wöber-Bingöl. Die Neurologin ist Gründerin und Leiterin der Kopfschmerzambulanz für Kinder und Jugendliche am AKH Wien / MedUni Wien. „Die Gründe wissen wir nicht. Wir können nur vermuten, dass Umwelt- und Stressfaktoren dafür verantwortlich sind.“ Kopfschmerz bei Kindern ist eines der Themen bei einem Internationalen Schmerzsymposium, das an diesem Wochenende in Wien stattfindet.

Von einer Migräne sind von den 3- bis 11-Jährigen unabhängig vom Geschlecht bis zu fünf Prozent betroffen, bis zum 18. Lebensjahr steigt der Prozentsatz bei den Burschen auf sieben und den Mädchen auf zwölf Prozent. „Ich habe immer wieder Buben an der Ambulanz, die sich schämen, über ihre Migräne-Attacken zu reden, weil es immer noch so viele Vorurteile gibt“, erzählt Wöber-Bingöl.

Anerkannte Auslöse-Faktoren für Migräne sind unter anderem Veränderungen im Schlaf-Wach-Rhythmus (zu wenig oder zu viel Schlaf), zu geringe Flüssigkeitszufuhr, eine verzögerte Einnahme oder das Auslassen von Mahlzeiten, Stress in der Schule, Konflikte in der Familie oder Ängste. Auch Teilleistungsschwächen (die sich z. B. beim Schreiben, Lesen, Rechnen äußern) können eine Rolle spielen.