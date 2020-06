Jedes vierte Kind leidet unter Schlafmangel

Die ständige Müdigkeit der jungen Menschen wirkt sich negativ auf ihre Gesundheit aus: "23 Prozent der jungen Menschen leiden unter Schlafstörungen." Mit dramatischen Folgen: "Je weniger (nicht nur) junge Menschen schlafen, desto höher ist ihr Risiko, an einer Depression zu erkranken." Das haben Forscher der Columbia University in New York in einer Studie mit 16.000 Teilnehmern herausgefunden. "Wer statt um 22 Uhr erst um 24 Uhr ins Bett geht, hat um eine 24 Prozent höheres Risiko, depressiv zu werden", berichtet Walzl. "Wer nur fünf Stunden pro Nacht schläft, hat um 48 Prozent häufiger Selbstmordgedanken."

Die "Gesellschaft der SchulärztInnen Österreichs" rät Eltern, darauf zu achten, dass ihr Nachwuchs nicht zu lange vor dem Laptop oder dem Handy sitzt (siehe auch Grafik): "Schüler bis zum 14. Lebensjahr sollten in ihrer Freizeit höchstens zwei Stunden neue Medien nutzen. Spätestens eine Stunde vor dem Zubettgehen sollten alle Geräte ausgeschalten sein. Schließlich muss das Gehirn in der Nacht das Gesehene auch verarbeiten."