Ärzte: "Medien machen Kinder krank"

Die Ergebnisse einer deutschen Studie, die sich auf Österreich umlegen lassen, sind erschreckend: Drei Prozent der Buben und 0,3 Prozent der Mädchen zwischen 8 und 16 Jahren sind "mediensüchtig".



"Medien machen Kinder krank" ist daher ein provokantes Thema bei der 49. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (6. bis 8. Oktober in Villach) . "Fernsehen beeinträchtigt die Lesekompetenz", "pathologischer (krankhafter) Mediengebrauch" und "Ausverkauf der Kindheit" sind nur einige Reizwörter, die Prim. Robert Birnbacher - Tagungspräsident und Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im LKH Villach - als Denkanstoß für Familien verstanden haben will. "Medien bestimmen unsere Welt, die Kinder erliegen dieser Faszination."



Eltern und Familien seien gefordert, Kinder und Jugendliche beim Medienkonsum zu begleiten: "Man darf keinesfalls die Kontrolle den Medien überlassen, indem man die Kinder vor den Fernseher setzt oder Stunden am Computer spielen lässt."