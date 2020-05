Jeder Fünfte erkrankt an Depression

"Der Begriff Depression wird heute häufig falsch verwendet", sagt Univ.-Prof. Johannes Wancata, Professor für Sozialpsychiatrie und Abteilungsvorstand der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie , AKH und MedUni Wien, Hauptautor des Buches. "Entweder stellt man sich darunter eine extrem schwere Erkrankung vor, die nur ganz wenige betrifft, was so nicht stimmt. Oder man spricht von einer 'Urlaubsdepression', wenn jemand in den ersten Urlaubstagen oft schlechter Stimmung ist, weil er den Übergang vom stressigen Alltag in die Ruhe noch nicht geschafft hat. Aber das ist auch falsch verwendet."

Eine Depression führe zu mehr Tagen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit im Monat als andere Erkrankungen, so Wancata. Was oft auch nicht bekannt ist: Eine unbehandelte Depression erhöht auch das Risiko für andere Erkrankungen. Wancata: "Aus der internen Medizin ist bekannt, dass beispielsweise nach einem Herzinfarkt das Sterberisiko deutlich höher ist, wenn der Patient zusätzlich an einer Depression leidet."