Wer täglich zumindest ein Mal heißen Tee trinkt, könnte damit sein Risiko, an "Grünem Star" (Glaukom) zu erkranken, deutlich senken. Darauf deutet jetzt eine neue Studie der Brown University in Rhode Island hin. Dabei wurden bei 1678 Teilnehmern Augenuntersuchungen durchgeführt. Bei 84 (5%) wurde ein Glaukom diagnostiziert: Durch einen erhöhten Augeninnendruck werden die Nervenzellen des Sehnervs geschädigt. Allerdings sind viele Fragen noch ungeklärt.

Tea contains polyphenols, which are antioxidants that can protect against cell damage, and help to repair damage already caused. https://t.co/cfQV2xr4lw