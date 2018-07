Hepatitis C: Warum so viele nichts von ihrer Infektion wissen

Im Gegensatz zu Hepatitis B gibt es bei Hepatitis C zumindest bei heterosexuellen Paaren keinen Hinweis auf eine sexuelle Übertragung, sagt Petra Munda, Leiterin der Hepatitis-Ambulanz am Wiener AKH. Allerdings gebe es oft andere gemeinsame Infektionsquellen wie gemeinsam benutzte Zahnbürsten oder Nagelscheren. „Bei Piercings und Tätowierungen ist das Infektionsrisiko vor allem dann besonders hoch, wenn sie unter mangelnder Hygiene und nicht von professionellen Tätowierern ausgeführt werden.“ Drogenkonsum (über die Venen und die Nase) ist heute die hauptsächliche Quelle für Neuinfektionen von Hepatitis C.

Bis 2030 soll die Anzahl der Neuinfektionen um 90 Prozent, die der Todesfälle um 65 Prozent reduziert werden – so das ehrgeizige Ziel der WHO. Warum ein großer Teil der Hepatitis-C-Infizierten nichts von dem Virus in seinem Körper weiß, erklärte Angelika Widhalm im KURIER-Interview so: „Viele Jahre lang gibt es keine Symptome.“ Und wenn welche auftreten, werden sie oft nicht richtig zugeordnet.