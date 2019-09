Haben Turteltauben bald ausgeturtelt?

„Wir Menschen zerstören wichtige Lebensräume in den Brut- und Überwinterungsgebieten der Zugvögel. Wir verändern zusätzlich die Landnutzung und Landbedeckung durch Bebauung, Industrie und Landwirtschaft!“, betont Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. „Auch das illegale Jagen und Fangen entlang der Zugstrecke setzt den Zugvögeln merklich zu.“

Griechenland als Gefahren-Hotspot

Zu beobachten ist dies etwa bei der Europäischen Turteltaube (Streptopelia turtur): Ihr Bestand nimmt kontinuierlich ab. Rund 4,2 Millionen Turteltaubenpaare brüten in Europa. In Österreich sind es aktuell rund 10.000 Brutpaare. In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich ihr Brutbestand hier um nahezu zwei Drittel reduziert. Lebensraum geht verloren, illegale Jagd entlang der Zugstrecke setzt den Vögeln ebenso zu. Die Bedrohung ist im Mittelmeerraum massiv. „Auf den Ionischen Inseln lauert ein wahrer Gefahren-Hotspot!“, weiß Gábor Wichmann: „Zur Jagdsaison werden hier etwa 70.000 der gefährdeten Turteltauben getötet.“ Die Langstrecken-Rekordhalterin zieht zwei Mal jährlich zwischen ihrem europäischen Brutgebiet und ihrem afrikanischen Überwinterungsgebiet in der Sahelzone. Sie erreicht im Flug bis zu 60 km/h und fliegt bis zu 700 Kilometer ohne Pause.

Europaweites Schutzprojekt bis 2022