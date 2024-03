Neuer Weltrekord: Das ist die schwerste Heidelbeere der Welt

Sie wiegt stolze 20,4 Gramm und ist fast so groß wie ein Tischtennisball: Eine gigantische Heidelbeere aus Australien hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft - als weltweit schwerste ihrer Art.

Die pralle, leuchtend blaue Mega-Frucht sei im vergangenen November auf einer Farm des Unternehmens Costa Berries in Corindi im australischen Bundesstaat New South Wales gepflückt worden, berichteten australische Medien am Freitag unter Berufung auf das Unternehmen.