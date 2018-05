Grund für Optimismus: Die Welt ist besser, als Sie denken

Terror, Umweltverschmutzung, Migrationskrise: Wer Nachrichtensendungen einschaltet, bekommt sehr schnell das Gefühl, dass die Welt dem Untergang geweiht ist. „Früher war alles besser“, sagen, denken und fühlen viele Menschen.

Doch stimmt das überhaupt? Oder verklären wir damit die Vergangenheit? Der französische Psychologe Jaques Lecomte hat sich viele Statistiken angeschaut und kommt zum Schluss, dass die Welt heute besser ist als noch vor dreißig oder fünfzig Jahren: Bildung, Kindersterblichkeit, Hunger und selbst Kriege auf der Welt – fast alles war früher schlechter (siehe Grafiken und Ende des Artikels).

Das ist nicht nur global so. Auch in Österreich lebt es sich heute besser als je zuvor. So ist zum Beispiel die Kriminalität in vielen Bereichen zurückgegangen. Im Jänner schrieb z. B. Kollege Dominik Schreiber im KURIER: „Die 90er-Jahre, heute gerne die ‚gute alte Zeit‘ genannt, als massenweise Autos und Wohnungen aufgebrochen wurden, es Banküberfälle in Serie gab und Mafiamorde in Wien geschahen – das alles ist überwunden.“