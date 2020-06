Glücksspiel, Alkohol, Nikotin: Was Verbote bringen

Warum jemand in eine Sucht schlittert, hat vielfältige Gründe. Die genetische Komponente ist nur ein Faktor. Diese wird zwar immer besser erforscht, "aber wir stehen nach wie vor am Anfang. Bei Alkohol spielt sie sicher eine Rolle." Vielfach hat die Persönlichkeit Einfluss. "Es kommt darauf an, ob ich das Suchtmittel als Werkzeug zum Beruhigen oder Vergessen benutze. Oder aus Spaß." Erstere werden meist schneller abhängig.

Dass Verbote tatsächlich Einfluss auf die Zahl der Süchtigen haben können, lässt sich messen. Yazdi führt hier das Beispiel Irland an, wo Pubs seit zehn Jahren rauchfrei sind. "Rein durch dieses Verbot ist die Lungenkrebsrate von knapp 30 auf 21 Prozent gesunken." Verbote von Alkohol und Heroin zeigen im Ländervergleich ebenso Wirkung, schreibt er in seinem Buch "Junkies wie wir" (edition a, 19,95 €). "In Österreich gibt es viel mehr Alkoholkranke als Heroinsüchtige, weil Heroin verboten ist." In muslimischen Ländern wie etwa dem Iran sei es genau umgekehrt, da Alkohol strikt verboten ist und Heroinkonsum weniger streng geahndet werde.

Verbote bleiben allerdings ein zweischneidiges Schwert – trotz eindeutiger medizinischer Lage, sagt Prim. Michael Musalek, Leiter der Wiener Suchtklinik Anton Proksch-Institut. "Ohne entsprechende Begleitmaßnahmen wie Aufklärung und Bewusstseinsbildung ist jedes Verbot sinnlos." Aus Sicht der Betroffenen erst recht. "Alleine wäre mir der Weg aus der Sucht nicht gelungen", sagt Susanne W. Die etwa 50-jährige Wienerin absolviert seit sieben Wochen eine Therapie im Anton Proksch-Institut. Da sei ihr klar geworden, dass sie nicht willensschwach sei, sondern Alkoholabhängigkeit eine Krankheit ist. "Als Süchtiger wird man immer versuchen, seine Sucht zu befriedigen – man glaubt, es geht nicht anders. Da braucht man Hilfe, das zu überwinden." Sie selbst schlitterte über viele Jahre hinweg von der "Genuss-Trinkerin, die sich ein Achterl guten Wein gönnt" in die Abhängigkeit. "Ich hab’ dann schon jeden Abend zum Runterkommen von beruflichen und privaten Problemen getrunken."