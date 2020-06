Einarmige Banditen finanzieren Spielerstadt Las Vegas

Mit der National Council on Problem Gambling (NCPG) gibt es eine Institution, die eng mit der Glücksspielindustrie zusammenarbeitet und Programme erstellt, wie man Spielsucht bekämpfen kann. "In den USA ist man hier sicher Vorreiter", so Prater. Ein aktueller Schwerpunkt sind derzeit Strategien, wie man Nutzer vor Online-Casinos schützen kann.

In einem Punkt sei Österreich aber strenger als die USA und der Rest der Glücksspielwelt: bei den Automaten. Prater hat im vergangenen Jahr das österreichische Finanzministerium in Sachen "Automatenglücksspielverordnung" beraten. Konkret war seine Expertise gefragt, was Verschlüsselungstechnologien anlangt, die in Glücksspielautomaten integriert werden müssen, damit diese nicht gehackt werden können. "Die Österreicher fordern eine Verschlüsselung, die man üblicherweise zur Absicherung von Atomkraftwerken verwendet." Als Vertreter der Industrie ist Prater freilich gegen die österreichische Lösung. Das Umprogrammieren der Maschinen würde das Geschäft mit den Automaten unprofitabel machen. In Österreich.