Zoonosen nehmen zu: Acht neue Erreger in Österreich aufgetreten

Komplexes System

Zu den neu aufgetretenen Zoonosen zählt etwa das West-Nil-Virus, das in Österreich erstmals 2016 nachgewiesen wurde. Bereits 2001 trat das Usutu-Virus hierzulande auf. Es wurde in Österreich erstmals außerhalb Afrikas nachgewiesen. Generell kommen beide Erreger hauptsächlich in Vögeln vor. Die Übertragung auf den Menschen ist aber auch durch Mückenstiche möglich.

Die Übertragungsketten sind bei Zoonosen oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich. "Es handelt sich um ein komplexes System, in dem die meisten Zoonoseerreger in der Lage sind, sowohl Menschen als auch verschiedene Tierarten aus unterschiedlichen Gruppen von Lebewesen mit ähnlichen Merkmalen zu infizieren", sagt Desvars-Larrive.