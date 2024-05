Zink gegen Erkältungen: Hinweise auf Verkürzung der Krankheitsdauer

Wer im Internet nach "Zink und Erkältung" sucht, stößt sofort auf eine Unzahl an Nahrungsergänzungsmitteln. Wie groß die Wirksamkeit zur Vorbeugung und zur Behandlung von Erkältungen tatsächlich ist, wird aber seit langem heftig diskutiert. Eine Studie des unabhängigen Wissenschaftsnetzwerks Cochrane hat jetzt die Ergebnisse von 34 Studien zur Vorbeugung oder Behandlung von Erkältungen ausgewertet und in einer Übersichtsstudie ("Review") zusammengestellt.

Was eine vorbeugende Einnahme von Zink betrifft, fanden die Cochrane-Analytiker "keine Hinweise", dass Zink vor einer Erkältung schützen kann, schreibt das deutsche Magazin aerzteblatt.de. Die Autorinnen und Autoren selbst formulieren es in der Zusammenfassung ihrer Ergebnisse vorsichtig so: "Im Vergleich zu Placebo hat die Anwendung von Zink möglicherweise nur einen geringen oder gar keinen erkältungsvorbeugenden Effekt." Zink zur Vorbeugung wirke sich wahrscheinlich auch wenig bis gar nicht auf die Dauer der Erkältung aus und möglicherweise auch wenig bis gar nicht auf die Schwere der Symptome.