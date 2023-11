Zink gegen Erkältungen? Warum der richtige Zeitpunkt so wichtig ist

Keine Auswirkungen auf Schwere der Erkrankung

Für die Public-Health-Experten des Info-Service-Portals "medizin transparent" an der Donau-Universität Krems steht dieser bescheidene Erfolg in keiner Relation zur Einnahme. Außerdem: "Worauf Zink keinen Einfluss hat, ist die Schwere der Erkältung. Die Symptome sind genau so heftig wie ohne Zink", resümieren sie in ihrer Analyse. Ob die regelmäßige Einnahme von Zink Erkältungen auch vorbeugen kann, ist bisher nicht ausreichend erforscht. Gesichert sind nur die Nebenwirkungen:

Lutschtabletten sind effektiver als Kapseln

Auch wenn eine Überdosierung unwahrscheinlich ist, können Zink-haltige Mittel mitunter Übelkeit auslösen. Zudem schmecken sie nicht besonders angenehm. Als Sirup oder Tabletten sind sie den vorhandenen wissenschaftlichen Studien zufolge besser verträglich als in Form von Lutschpastillen.