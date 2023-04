Zecken sind wieder los: Warum heuer eine starke Saison erwartet wird

Wachsam in Wald und Wiese

Expertinnen und Experten empfehlen, Haut und Kleidung nach Aufenthalten in Wald und Wiese gründlich abzustreifen: Iim Idealfall trägt man vorbeugend lange Kleidung, eine Kopfbedeckung und Insektenabwehrmittel und steckt die Hose in die Socken. Hat die Zecke schon zugebissen, sollte sie so rasch wie möglich knapp über der Haut, gerade und ohne sie zu quetschen, entfernt werden. Etwa mit speziellen Werkzeugen, einer Pinzette oder den Fingernägeln.