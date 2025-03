Yoga: Was sich im Alter aus der meditativen Praxis schöpfen lässt

Ähnliches berichten Sonja und Barbara, die schon seit einiger Zeit Yoga praktizieren: "Manche altersmäßig gemischten Kurse waren heftig", erinnert sich Sonja, die an Parkinson leidet und Yoga wegen des positiven Einflusses auf ihren Gleichgewichtssinn schätzt. "Wir haben uns durchgewurschtelt neben den Jungen und unzulänglich gefühlt", pflichtet Barbara bei. Bei Tanja sei das anders: "Man ist einfach nicht mehr so beweglich, aber hier sind Gleiche unter Gleichen. Die eine plagt sich damit mehr, die andere weniger, aber alle können mitmachen. Ein echt wertvolles Körpererlebnis."

Am Montag, den 24. März, bietet Tanja jeweils von 11 bis 12:15 Uhr Schnupperstunden an. Kosten: 10 Euro. Infos unter: www.kukurma.at

Meditativ-sportliche Momente

Von stärkenden Wirkungen berichten auch andere Damen. "Durchs Yoga habe ich Muskeln zu spüren begonnen, die ich vorher nicht kannte", sagt Regina und lacht. "Ich bin wesentlich beweglicher, meine Koordination ist besser und ich bin achtsamer im Alltag, profitiere also auch mental", beschreibt Sabine. Tatsächlich schöpfen viele Kursteilnehmerinnen nicht nur körperlich aus den Stunden. "Die Ruhe und Entspannung bringt meinem Darm sehr viel", schildert Traude, die mehrere Darm-Operationen hinter sich hat.

Inzwischen strömen pulsierende Rhythmen durch den Raum. "st nur mir so warm oder geht es euch auch so?", fragt Tanja zur Auflockerung in die Runde. Nach mehreren Übungen in vorgebeugter Haltung, sogenannten Asanas, sind die Frauen am Boden angekommen. Die Kobra und einige andere Rückbeugen werden angeleitet. Wer glaubt, dass das angekündigte Ganzkörperprogramm damit schließt, irrt. "Das war nur die Vorbereitung", sagt Tanja, während sie zusammen mit den Teilnehmerinnen die Arme in die Höhe reckt, sie über die Seiten absenkt und in mehrere Sonnengrüße startet. Der Sonnengruß, eine fließende Abfolge von Asanas, die den ganzen Körper in Bewegung bringt, ist das Herzstück jeder Yogastunde.

Für ältere Yogis ist das mitunter eine Herausforderung. Deswegen passt Tanja ihre Sonnengrüße an. Und siehe da, alle machen mit. "Damit euch nicht schwindelig wird, bitte immer die Seite wechseln. Und jetzt mit der Kraft der Gruppe: noch fünf Mal", ermutigt Tanja. Immer wieder wandert sie durch die Reihen, korrigiert Haltungen, ermutigt mit sanften Berührungen tiefer in die Dehnung zu gehen. "Sabine, du darfst ruhig etwas weiter greifen", sagt Tanja, die alle Gruppenmitglieder beim Vornamen kennt. Die Intimität der Gruppe wird von den Seniorinnen besonders geschätzt: "Tanja bietet Variationen für alle an und es ist gut, wenn jemand darauf schaut, dass die Haltungen richtig ausgeführt werden."