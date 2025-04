Sport im Alter: Kann man mit 70 noch einen Kopfstand lernen?

Sarkopenie ist die Kernkomponente von dem, was man landläufig unter Gebrechlichkeit versteht: Einen Menschen, der langsam geht, nicht mehr so viel Kraft hat, schnell erschöpft ist – es bei Grün nicht mehr über den Zebrastreifen schafft. Aus Studien wissen wir, dass die Ganggeschwindigkeit mit der Lebenserwartung korreliert. Leben ist bewegen: Mehr als die Hälfte unserer Körpermuskulatur steckt in den Beinen. Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Kraft dort aufrechtzuerhalten.

Mobil zu sein hat im Alltag viel mit der Aufrechterhaltung von Selbstständigkeit zu tun …

Sie ist das Herzstück unserer Selbstständigkeit. Wenn sie schwindet, bedingt das Einschränkungen in vielen Lebensbereichen. Die Menschen gehen nicht mehr hinaus, verlieren soziale Kontakte und das Erleben von Selbstwirksamkeit. Gebrechlichkeit allgemein führt auch dazu, dass Menschen häufiger stürzen, dass sie anfälliger werden für Komplikationen bei Erkrankungen oder Krankenhausaufenthalten. Je gebrechlicher man ist, desto stärker geht die Lebenserwartung statistisch gesehen zurück. Und Gebrechlichkeit bedeutet auch, dass nach einer akuten Krankheit die funktionellen Einbußen enorm sind. So kann es passieren, dass ein Mensch nach einer Lungenentzündung pflegebedürftig wird, denn bei solchen akuten Erkrankungen können ältere Menschen innerhalb von drei Tagen bis zu 10 Prozent der relevanten Muskelmasse verlieren.

Worauf sollten sportelnde Seniorinnen und Senioren achten?

Wer trainiert, braucht Eiweiß. Dazu kommt, dass der tägliche Eiweißbedarf im Alter ohnehin höher ist und bei 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Ältere Menschen sollten also durchaus Zusatznahrung, etwa Molkeprotein, zu sich nehmen, gerade wenn sie trainieren. 50 Prozent des Eiweißes unseres Körpers sitzen in der Muskulatur. Und Stichwort Abnehmen im Alter: Der Muskel ist auch das größte Organ das Fett und Zucker verbrennt. Auch Vitamin D fördert die Muskelkraft, nicht nur – wie vielen bekannt – die Knochengesundheit. Ältere Menschen, die Vitamin D nehmen, stürzen um bis zu 20 Prozent weniger.