Psychologische Wegwerf-Methode: Wie sich Wut entsorgen lässt

Atemübungen, Stressbälle, kaltes Wasser auf den Pulsadern: Um Ärger im Alltag in den Griff zu bekommen, gibt es viele Strategien . Ein Blatt Papier dürfte es auch tun, wie Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus Japan nun herausgefunden haben.

Veröffentlicht wurde die Studie im Fachblatt Scientific Reports. Basis der Forschungen sind bereits existierende psychologische Erkenntnisse, die belegen, dass das Verschriftlichen wütender Gemütszustände beim Abbau dieser helfen kann. Sowie Erkenntnisse, die zeigen, wie Interaktionen zwischen Mensch und Objekt die Stimmung beeinflussen können. So konnte etwa nachgewiesen werden, dass das Verbrennen von Briefen oder Geschenken Rachegefühle gegenüber ehemaligen Liebespartnern besänftigen kann.

Dass die Schreib-Schredder-Methode sich nun als ähnlich wirksam erwies, könnte mit dem Phänomen der "rückwärts gerichteten magischen Ansteckung" zusammenhängen. Es beschreibt den Glauben, dass Handlungen, die an einem mit einer Person verbundenen Objekt vorgenommen werden, die Personen selbst beeinflussen.

Im besagten Fall führt die Beseitigung eines negativ aufgeladenen Gegenstandes, des Papiers, dazu, dass die Ausgangsemotion verschwindet.

Experimente, um Wut zu entfachen

Um die Hypothese zu testen, wurden fünfzig studentische Teilnehmende gebeten, kurze Stellungnahmen zu einem gesellschaftlichen Dilemma zu verfassen, beispielsweise ob Rauchen in der Öffentlichkeit verboten werden sollte. Infolge wurden die Beiträge absichtlich schlecht bewertet. Mit beleidigenden Kommentaren zu den Texten trieb man die Demütigung auf die Spitze. Etwa mit Sätzen wie: "Ich kann nicht glauben, dass ein gebildeter Mensch so denkt. Ich hoffe, diese Person lernt etwas, während sie an der Universität ist". Mit dem Ziel, Wut zu entfachen.