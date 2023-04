Seelsorgerin Wolfers: "Wut ist eine Fluchtroute für Ohnmachtsgefühle"

Die Wissenschaft selbst scheint in der Corona-Zeit zur Glaubensfrage geworden zu sein.

Tja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ich glaube, wir in unserer modernen Welt, die davon ausgeht, alles kontrollieren zu können, haben in der Corona-Zeit eine kollektive Ohnmacht gespürt. Und Ohnmacht ist ein fürchterliches Gefühl! Ein Verdrängungsmechanismus, um diesem Gefühl auszuweichen, ist die Wut.

Deshalb wird unsere Gesellschaft immer wütender?

Das hat sicher viele Gründe. Grundsätzlich gilt, dass Ohnmacht sich gerne unter der Maske von Wut versteckt. Ein Beispiel aus dem Zwischenmenschlichen: In einer Beziehung, in der sich zwei Menschen voneinander entfremden, fällt es vielen leichter, wütend zu sein, als sich den Schmerz einzugestehen, der mit dieser Entfremdung einhergeht. Wer wütend ist, fühlt sich kraftvoll. Das scheint unserem fragilen Selbstbewusstsein besser zu tun, als sich einzugestehen, dass man in bestimmten Situationen machtlos ist.

Wut ist also eine typische Fluchtroute für Ohnmacht.

Genau. Daneben gibt es noch weitere Fluchtrouten: etwa Schuldgefühle oder Schuldvorwürfe. Schuld zu empfinden oder zuzuweisen, fällt leichter, als sich mit der Realität zu konfrontieren, dass wir gewissen Dingen wie Krankheit und Tod ausgeliefert sind. Ein gutes Beispiel sind Verschwörungstheorien. Irgendwo einen Schuldigen auszumachen, scheint leichter zu sein, als zu akzeptieren, dass wir als Gesellschaft manchmal keine einfachen Antworten haben.