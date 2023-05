Woran Covid-19-Patienten wirklich starben

Das Ergebnis: Bakterielle Sekund├Ąrinfektionen der Lunge (Lungenentz├╝ndung) waren bei Patienten mit Covid-19 extrem h├Ąufig und betrafen fast die H├Ąlfte der Patienten, die mechanisch beatmet werden mussten. Wenn diese nicht abklingt, war die bakterielle Sekund├Ąrinfektion eine der Hauptursachen f├╝r den Tod von Patienten mit Covid-19. Die Wissenschaftler konnten keine Beweise daf├╝r finden, dass Covid-19 einen "Zytokinsturm" verursacht, der zum Tod f├╝hrt.

Die Studie wurde k├╝rzlich im Journal of Clinical Investigation ver├Âffentlicht. (Sie k├Ânnen die Studie hier auf Englisch nachlesen.)

Bakterielle Superinfektion

Die Bedeutung der bakteriellen Superinfektion der Lunge als Risikofaktor von Patienten mit Covid-19 wurde bisher untersch├Ątzt, weil die meisten Zentren nicht danach gesucht h├Ątten, so die Studienautoren. "Unsere Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, sekund├Ąre bakterielle Lungenentz├╝ndungen bei schwerkranken Patienten mit schwerer Lungenentz├╝ndung, einschlie├člich solcher mit Covid-19, zu verhindern, zu suchen und aggressiv zu behandeln", sagt Lungen- und Intensivmediziner Benjamin Singer, Hauptautor der Studie und Professor f├╝r Medizin an der Northwestern University Feinberg School of Medicine.

"Diejenigen, die von ihrer sekund├Ąren Lungenentz├╝ndung geheilt wurden, hatten eine hohe ├ťberlebenswahrscheinlichkeit, w├Ąhrend diejenigen, deren Lungenentz├╝ndung sich nicht zur├╝ckbildete, mit gr├Â├čerer Wahrscheinlichkeit starben", so Singer. "Unsere Daten deuten darauf hin, dass die Sterblichkeit im Zusammenhang mit dem Virus selbst relativ gering ist, dass aber andere Faktoren, die w├Ąhrend des Aufenthalts auf der Intensivstation auftreten, wie die sekund├Ąre bakterielle Lungenentz├╝ndung, dies ausgleichen."

Die Ergebnisse der Studie w├╝rden die Theorie des Zytokinsturms widerlegen, so Singer: "Der Begriff 'Zytokinsturm' bedeutet eine ├╝berw├Ąltigende Entz├╝ndung, die zu Organversagen in der Lunge, den Nieren, dem Gehirn und anderen Organen f├╝hrt. Wenn der Zytokinsturm die Ursache f├╝r die lange Verweildauer w├Ąre, die wir bei Patienten mit Covid-19 beobachten, dann w├╝rden wir erwarten, dass h├Ąufig Multiorganversagen eintreten w├╝rde. Das haben wir aber nicht gesehen."