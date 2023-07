Wie Mikroroboter durch den menschlichen Körper reisen könnten

Die ersten Daten zeigen, dass Mikroroboter tatsächlich ein nützliches Werkzeug für die Behandlung von Blasen- und anderen Krankheiten bei Menschen sein könnten.

Lee ist davon überzeugt, dass diese Roboter zum Beispiel für die Behandlung des Blasenschmerzsyndroms eingesetzt werden könnten, einer chronischen Form der Blasenentzündung von Bakterien oder Viren als deren Ursache. Diese Erkrankung kann starke Schmerzen im Beckenbereich verursachen, und auch die Behandlung kann unangenehm sein.

Oft müssen die Patienten mehrere Male ins Spital kommen, wo ihnen eine Lösung mit Dexamethason über einen Katheter in die Blase injiziert wird.

Mikromaschinen transportierten Dexamethason

Im Labor stellten die Forscher Mikroroboter her, in denen jeweils eine hohe Konzentration von Dexamethason eingekapselt war. Anschließend führten sie Tausende dieser Mini-Maschinen in die Blasen der Labormäuse ein. Dort verteilten sie sich, bevor sie sich an den Blasenwänden festsetzten.

Über einen Zeitraum von zwei Tagen setzten die Mini-Maschinen das Dexamethason langsam frei. Diese Technologie könnte es ermöglichen, dass die Patienten über einen längeren Zeitraum kontinuierlich Medikamente zugeführt bekommen, was das Ergebnis der Therapie verbessern könnte. Dadurch könnte sich auch die Zahl der Blaseninjektionen und Spitalsaufenthalte reduzieren.

Allerdings sind noch zahlreiche weitere Studien notwendig, ehe solche Mikroroboter im Menschen eingesetzt werden könnten. Da sie sich an der Blasenwand festgesetzt haben, könnten sie wahrscheinlich nur schwer über die Abgabe von Urin ausgeschieden werden. Die Forscher arbeiten deshalb jetzt an vollständig biologisch abbaubaren Mini-Robotern, die sich im Körper von selbst vollständig auflösen würden.