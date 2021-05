Wie lange müssen wir noch Masken tragen?

„Die Masken fallen“, so titelte die New York Times am späten Donnerstagabend. Ein Lokal- oder Kinobesuch ist für vollständig Geimpfte nach Empfehlung der CDC maskenfrei möglich. In den USA sind mit Stand von Donnerstag knapp 119 Millionen Menschen voll geimpft (das entspricht etwa 36 Prozent der Gesamtbevölkerung) und knapp 155 Millionen haben zumindest eine Teilimpfung erhalten (das entspricht 46 Prozent mit mindestens einer Impfung).