Wie Hormone das Abnehmen erschweren können

Wer ein paar Kilogramm verlieren möchte, sollte in Zukunft zweimal überlegen, bevor er den nächsten Caffè Latte „to go“ bestellt. Denn nicht nur aktiviert Kuhmilch die Bildung von Fettzellen, auch der Plastikbecher, in dem das Kaffeegetränk transportiert wird, könnte auf lange Sicht dick(er) machen.

Vor diesem Effekt warnt der Wiener Gynäkologe und Hormonspezialist Peter Frigo in einem neuen Buch („Mühelos schlank mit der Kraft der Hormone“, edition a). In seiner Praxis hätte er im Laufe der Jahre viele Patientinnen gesehen, die trotz Kalorienreduktion und Sport nicht abnahmen. „Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass wir in den vergangenen zwanzig Jahren immer schwerer geworden sind, aber nicht mehr essen oder uns weniger bewegen“, sagt Frigo.

Wie viele Wissenschafter hat er Umweltöstrogene im Verdacht: Über Plastikprodukte, Waschmittel oder Kosmetika gelangen die künstlichen Chemikalien in den Stoffwechsel und können diesen – wie auch die Fruchtbarkeit – negativ beeinflussen. Die volle Tragweite der Obesogene, wie sie in der Fachsprache heißen, sei noch nicht erforscht, räumt Frigo ein. „Wir wissen aber, dass es eine hormonelle Wirkung gibt und dass Plastik im weitesten Sinne dick macht.“