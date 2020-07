Neue Sommer-Saison: Wie gut schützt alte Sonnenmilch?

Riechtest

Geöffnet und gut, sprich kühl, dunkel und hygienisch, gelagert, kann Sonnencreme durchaus mehr als eine Saison überstehen. Da man die Produkte in der Regel häufig Hitze und Sonnenlicht aussetzt, kann man sich nicht blind auf diese Angabe verlassen.

Doch wie erkennt man abgelaufene Sonnencreme – etwa, wenn das Haltbarkeitsdatum nicht mehr gut lesbar ist? Ein Blick auf die Konsistenz kann aufschlussreich sein: Ist die Creme stark verflüssigt oder klumpig, gewährleistet sie nicht mehr den vollen Schutz und sollte ausgetauscht werden. Auch der Nase darf man trauen: Saurer, ungewohnter Geruch deutet auf ein abgelaufenes Produkt hin.

Hat sich die Farbe der Creme verändert? Weg damit!

Sand oder Verschmutzungen an der Tubenöffnung können Bakterien in der Creme mit sich bringen. Die Produkte sollten dann ebenfalls in die Mülltonne wandern – der Haut zuliebe.