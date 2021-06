Wenn das Knie schmerzt, aber die Schulter daran schuld ist

Der Lehrstoff ist der alltägliche Umgang mit der eigenen Spannung. So kann die Ursache für Knieschmerzen durchaus in einer anderen Körperregion angesiedelt sein und Steger begibt sich in den Sitzungen auf Ursachenforschung.

Oft ist es die falsche Haltung, die Probleme auslöst, und diese lernt der „Schüler“ in Eigenverantwortung zu korrigieren.

Die Technik versteht sich als eine ganzheitliche Methode zur Harmonisierung und Dynamisierung von Bewegungs- und Verhaltensmustern. „Sie ist eine Möglichkeit, mit Beschwerden besser umzugehen, indem man ihnen gegenüber eine Gelassenheit entwickelt“, so Steger.