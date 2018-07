"Weniger Zucker heißt noch lange nicht weniger Kalorien"

So stellt eine Handelskette einen um 30 Prozent Zucker-reduzierten Schoko-Pudding in die Auslage. Dieser enthalte aber nur um sechs Prozent weniger Kalorien, rechnet Marihart vor. Butterkekse, die mit „30 Prozent weniger Zucker“ beworben werden, würden letztlich nur um 4,4 Prozent weniger Kalorien enthalten. Haselnuss-Schnitten mit 46 Prozent weniger Zucker beinhalten letztlich nur zwei Prozent weniger Kalorien. Und so weiter und so fort. Die Liste ließe sich endlos lange fortsetzen.