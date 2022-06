Weiße Zähne: Was ist empfehlenswert und was lässt man besser aus

Salbeiblätter kauen

Ein schonendes Hausmittel für weiße Zähne ist auch Salbei. Die Blätter der Heilpflanze sind rau, so dass sie die Zähne beim Kauen leicht abreiben. Mit diesem Kraut kann man fast nichts falsch machen. Das Besondere an dieser Pflanze sind die vielen Bestandteile ätherischer Öle, die sogenannten Terpene. Sie wirken antibakteriell, antiviral und antitumoral und sorgen auch für den typischen Salbei-Geschmack. Gerbstoffe in den Blättern wirken zudem desinfizierend, antioxidativ und entzündungshemmend.



Und so funktioniert es: Nach einer Mahlzeit 2-3 Blätter Salbei langsam kauen und dabei auch über die Außenseiten und Fronten der Zähne streichen.